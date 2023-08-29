ВС Китая и Сингапура возобновят проведение совместных учений

Вооруженные силы Сингапура и Народно-освободительная армия Китая (НОАК) намерены возобновить проведение двусторонних военных учений в городе-государстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило сингапурское министерство обороны.

"Это является частью продолжающихся усилий сингапурской армии по проведению двусторонних и многосторонних учений с иностранными армиями для укрепления взаимного сотрудничества", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

В нем говорится, что "эти учения подчеркивают теплые и дружественные двусторонние отношения в области обороны между Сингапуром и Китаем".

Практика проведения совместных учений армий двух стран была приостановления в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Агентство Bloomberg сообщает, что учения будут направлены на отработку действий по борьбе с терроризмом, начнутся 1 сентября и продлятся две недели.

По данным агентства, ранее в этом году Сингапур и КНР провели совместные военно-морские учения с участием двух китайских кораблей. В ходе маневров отрабатывались перекрестные посадки вертолетов на корабли, подходы с пополнением запасов в море, имитация прохождения минных полей и поисково-спасательные работы.

Одновременно, как пишет Bloomberg, Сингапур продолжает поддерживать тесные отношения с американскими военными, принимая военные корабли США в своих портах и участвуя в совместных с Вашингтоном и его союзниками учениях.

Сингапур также ожидает в ближайшие годы поставки из Соединенных Штатов истребителей F-35 следующего поколения.

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