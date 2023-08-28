В Европе жара сменилась штормами

В Европу на смену изнурительной жаре пришли сильные штормы. В Испании -рекордные осадки. В Италии бушует циклон "Поппея"

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на смену изнурительной жаре в Европу пришли штормы.

Сильные ветры и проливные дожди обрушились в воскресенье на испанский остров Мальорка. Города Пальма и Кальвия оказались частично затоплены. Пострадали три человека.

Движение транспорта было ограничено, многие дороги заблокированы из-за поваленных деревьев.

На материковой части Испании дожди, прошедшие в выходные дни, достигли рекордного уровня.

В некоторых районах Каталонии на квадратный метр приходится более 100 литров воды.

В городе Вилассар-де-Мар пожарным удалось спасли человека, застрявшего в своем автомобиле под мостом.

Проливные дожди и сильные ветры обрушились и на север Италии.

Сначала на Ломбардию, где в субботу ураганы вырвали с корнями деревья и повредили крыши, а в воскресенье - на Лигурию. Непогода застала врасплох жителей Генуи.

По прогнозам, в ближайшие дни грозы распространятся сначала на северо-восток и Тоскану, а затем и на остальную территорию страны.

Всему виной циклон "Поппея", пришедший с севера Европы.

При этом в Греции по-прежнему бушуют лесные пожары, хотя один из них на кикладском острове Андрос, вероятно возникший из-за удара молнии в субботу, к воскресенью уже был взят под контроль. Но есть угроза его возобновления из-за сильного ветра в регионе.