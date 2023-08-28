Узбекистан заитересовался транспортным потенциалом Афганистана

Власти Узбекистана планируют активно использовать территорию Афганистана для транзитных автоперевозок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минтранса республики.

По ее данным, министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов и спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев 26-27 августа посетили Афганистан и провели переговоры на эту тему.

"На двусторонних переговорах обсуждались вопросы формирования международного транспортного коридора для выхода через Афганистан и Пакистан в порты Индийского океана, усиления сотрудничества предприятий транспортной логистики двух государств", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе переговоров также разрабатывались вопросы создания благоприятных условий для международных автомобильных перевозчиков, в том числе снятие ограничений на транзит через территорию Афганистана и перевозку грузов в другие пункты назначения.