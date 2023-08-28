Суд Пакистана отклонил обвинения против Имран Хана

Высокий суд провинции Белуджистан отклонил заключение следственных органов, согласно которому бывший премьер-министр Пакистана, лидер оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан был признан виновным в организации убийства старшего юриста Верховного суда Абдула Раззака Шара, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета The News International, суд приостановил действие ордера на арест Хана по этому уголовному делу. Всего в отношении политика в различных полицейских участках и судебных инстанциях страны завели 150 дел по обвинениям в терроризме, подстрекательстве к мятежу, оскорблении властей, коррупции и многих других.

Верховный суд Пакистана согласился с решением суда Белуджистана. Сторонники ДЗС, уточняет издание, назвали этот шаг "победой справедливости".

Хан обвинялся в причастности к убийству юриста Шара, которое произошло в июне в городе Кветта. Местная полиция выдвинула версию, что причиной убийства мог стать бытовой конфликт, однако следствие назвало Хана одним из главных подозреваемых в преступлении. Основанием для этого послужил тот факт, что Шар ранее выступил инициатором обвинения экс-премьер-министра в заговоре с целью подрыва конституционных устоев и его убийство могло бы осложнить судебные разбирательства по этому делу. Но привести убедительные доказательства вины Хана следствие не смогло.

Освобождение Хана от ответственности за гибель юриста, однако, ничего не изменило в положении бывшего главы пакистанского правительства. Политик находится в тюрьме с тех пор, как 5 августа Высший суд Исламабада приговорил его к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственного хранилища "Тошахан". Приговор также предусматривает лишение Хана возможности заниматься политической деятельностью в течение пяти лет.

Ранее мы писали о том, что Имран Хан обжаловал приговор.