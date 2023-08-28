Иран, Китай и другие государства понаблюдают за учениями ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности пригласила представителей ряда государств на предстоящие учения "Боевое братство - 2023" в качестве наблюдателей, передает Day.Az.

Как заявил на пресс-конференции начальник объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров, на тренировках будут присутствовать наблюдатели из Китая, Ирана, Саудовской Аравии и Монголии.

Раскрывать замысел учений Сидоров не стал, однако подчеркнул, что существенное внимание будет уделено авиационной составляющей и, в частности, применению большого количества беспилотных летательных аппаратов. Также будут разыграны сценарии применения условным противником систем противовоздушной обороны.

Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ "Боевое братство - 2023" пройдет на территории Беларуси с 1 по 6 сентября.

Ранее мы писали о том, что Беларусь примет учения ОДКБ.