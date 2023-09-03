В США назвали цели нахождения флота в Японии

Командующий 7-м флотом Военно-морских сил (ВМС) США Карл Томас заявил, что "агрессивное поведение" КНР в Южно-Китайском море необходимо сдерживать, отметив, что Соединенные Штаты поддерживают союзников перед лицом "общих вызовов". Так он обозначил цель нахождения флота в Японии, его слова приводит South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда они [КНР] берут все больше и больше и давят на тебя, приходится сопротивляться, необходимо плыть и действовать", - заявил командующий Седьмым флотом.

Томас также отметил, что американские силы находятся в регионе "не просто так".

До этого стало известно, что береговая охрана Китая начала патрулирование в районе спорных Парасельских островов, на которые претендуют Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины, и акватории Тайваня.

Китай также призывал Филиппины прекратить противоправную деятельность у спорных островов. Об этом заявил официальный представитель Управления морской полиции КНР Гань Юй.