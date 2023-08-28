В Алматы автомобиль врезался в остановку, много раненых

Автомобиль врезался в автобусную остановку в Алматы, пострадали 7 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Спутник Казахстан, об этом сообщили в департаменте полиции мегаполиса.

Сообщается, что ДТП произошло в понедельник в 12.20.

36-летний водитель, управляя авто марки Mercedes, не справился с управлением и допустил наезд на остановочный комплекс.

"В результате данного ДТП пострадали 7 человек, находившиеся на остановке. Они доставлены в медицинские учреждения города", - говорится в сообщении полиции.