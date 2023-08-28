https://news.day.az/world/1593001.html В Алматы автомобиль врезался в остановку, много раненых - ВИДЕО
В Алматы автомобиль врезался в остановку, много раненых - ВИДЕО
Автомобиль врезался в автобусную остановку в Алматы, пострадали 7 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Спутник Казахстан, об этом сообщили в департаменте полиции мегаполиса.
Сообщается, что ДТП произошло в понедельник в 12.20.
36-летний водитель, управляя авто марки Mercedes, не справился с управлением и допустил наезд на остановочный комплекс.
"В результате данного ДТП пострадали 7 человек, находившиеся на остановке. Они доставлены в медицинские учреждения города", - говорится в сообщении полиции.
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