Мировые цены на нефть перешли к росту в понедельник днем на фоне того, как инвесторы оценивают информацию о мерах стимуляции китайской экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,38%, до 84,27 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 80,31 доллара.

"Новости о стимулировании экономики Китая оказали дополнительную поддержку. Тем не менее в краткосрочной перспективе цены, скорее всего, останутся в диапазоне, поскольку сохраняются проблемы со спросом и увеличивается предложение", - сказал агентству Блумберг руководитель отдела товарной стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

В воскресенье китайские власти объявили о ряде мер в отношении регулирования фондового рынка. В частности, сбор, взимаемый при торгах акциями, снижается с понедельника до 0,1-0,05%, впервые с 2008 года. Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая также ограничила продажу акций мажоритарными акционерами компаний, у которых цены на акции упали ниже определенного уровня.