https://news.day.az/world/1593024.html На нефтепроводе в Иране произошел взрыв - ВИДЕО
На нефтепроводе в Иране произошел взрыв - ВИДЕО
Сегодня утром произошел взрыв на нефтепроводе протяженностью 1 тысячи км на участке от провинции Бушер на юге Ирана до порта Джаск в провинции Ормузган.
Как сообщает в понедельник Day.Az, взрыв произошел из-за того, что двое неизвестных осуществили попытку вмешательства в функционирование трубопровода с целью кражи нефтепродуктов. В результате оба погибли, а принадлежащий им автомобиль сгорел.
На место происшествия были привлечены пожарные бригады, огонь локализован.
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