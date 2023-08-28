https://news.day.az/world/1593026.html Взрыв нефтепровода в Иране привел к жертвам - ПОДРОБНОСТИ
Взрыв нефтепровода в Иране привел к жертвам - ПОДРОБНОСТИ
В провинции Хормозган, расположенной на юге Ирана, произошел взрыв нефтепровода, в результате которого по меньшей мере два человека погибли.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил губернатор.
По его информации, инцидент произошел в городе Бендер-Хемир на юго-западе провинции. Двое нарушителей предприняли попытку создать отверстие в нефтепроводе с намерением украсть топливо, в результате чего произошел взрыв.
На данный момент спасательные службы активно работают над тушением возгорания и локализацией ситуации.
Ранее мы демонстрировали кадры нефтепровода.
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