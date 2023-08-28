Макрон не отозвал посла из Нигера, несмотря на требование мятежников

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что французский посол остается в Нигере, несмотря на требования к нему мятежников покинуть страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом он сообщил на конференции глав дипмиссий Франции, передает телеканал BFM.

"Я приветствую французского посла в Ниамее, который остается на своем посту", - добавил он.

Ранее советник главы сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины сообщил, что Нигер высылает только посла Франции в африканской стране Сильвена Итте.

Ранее мы писали о том, что Франция хочет напасть на Нигер, прикрываясь ECOWAS.