https://news.day.az/world/1593029.html Макрон не отозвал посла из Нигера, несмотря на требование мятежников
Макрон не отозвал посла из Нигера, несмотря на требование мятежников
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что французский посол остается в Нигере, несмотря на требования к нему мятежников покинуть страну.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом он сообщил на конференции глав дипмиссий Франции, передает телеканал BFM.
"Я приветствую французского посла в Ниамее, который остается на своем посту", - добавил он.
Ранее советник главы сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины сообщил, что Нигер высылает только посла Франции в африканской стране Сильвена Итте.
Ранее мы писали о том, что Франция хочет напасть на Нигер, прикрываясь ECOWAS.
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