Посол Китая потребовал от Японии не отвлекать внимание от проблемы АЭС "Фукусима-1"

Посол КНР в Токио У Цзянхао в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Японии Масатакой Окано потребовал от японской стороны не отвлекать внимание общественности от проблемы сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайской дипломатической миссии.

"Японская сторона должна направлять общественное мнение в правильном направлении и перестать спекулировать на теме, касающейся загрязнения, - приводит посольство слова У Цзянхао, которого вызвал МИД Японии в связи с многочисленными звонками жителей Китая, недовольных мерами японских властей. - Не надо пытаться смещать фокус внимания с этой проблемы и стараться прикрыть ошибки, касающиеся сброса воды [с АЭС]".

Как уточнил У Цзянхао, правительство КНР продолжит гарантировать безопасность, а также законные права японских дипломатов и граждан, находящихся в КНР. Посол также сделал Токио представление из-за многочисленных навязчивых звонков со стороны Японии, которые в последние дни зафиксировала китайская дипломатическая миссия.

"Это стало серьезной помехой для нормальной деятельности посольства и консульств Китая", - подчеркнул он, потребовав от Японии обеспечить нормальные условия для дипломатов, компаний и граждан КНР, включая китайских туристов.