Иран допускает проведение переговоров о ядерной сделке на полях генассамблеи ООН

Иран допускает возможность проведения переговоров по проблеме восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на полях предстоящей в Нью-Йорке в сентябре сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани Чафи.

"Предстоящая сессия ГА ООН является хорошей возможностью для дипломатических переговоров [по СВПД]", - отметил Канани Чафи, слова которого приводит агентство Fars. Он напомнил, что в 2022 году на полях ГА иранская сторона провела непрямые переговоры с представителями США, а также прямые консультации с партнерами по СВПД.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов СБ ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Ранее мы писали о том, что Иран добился прогресса в переговорах с МАГАТЭ.