В Брюсселе анонсировали дату обсуждения вступления Украины в ЕС

На следующем саммите ЕС будет обсуждаться вопрос вступления Украины и Молдовы.

Как передает Day.Az, с таким заявлением выступил глава Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, Евросоюз должен быть готов к приему новых стран - членов в состав объединения к 2030 году.

"Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках. Мы обсудим расширение на следующем саммите ЕС: Украина, Молдова. Также я ожидаю, что в повестку вернутся Босния и Герцеговина и Грузия", - отметил он.

Первое заседание по вопросу расширения Евросоюза пройдет в испанской Гранаде в начале октября.

В настоящее время официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются семь стран. Среди них - Албания, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.