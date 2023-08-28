Макрон готов поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере

Франция поддерживает дипломатические действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигере, готова поддержать и военные действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в понедельник на конференции французских послов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы должны твердо продолжать нашу политику (...). Мы не признаем путчистов. Мы поддерживаем президента (Мохамеда Базума - ИФ), который не подал в отставку, и сохраняем наши обязательства перед ним. И мы поддерживаем дипломатические действия ЭКОВАС, а если оно так решит, то поддержим и военные", - сказал Макрон.

По его словам, проблемы населения Нигера сегодня связаны с путчистами, подвергшими страну опасности, потому что они отказались от борьбы против терроризма, от экономически выгодной для нее политики и теряют все международное финансирование, помогавшее выбраться из бедности.

"Я полагаю, что наша политика (в отношении Нигера) правильная. Она основывается на мужестве президента (Мохамеда) Базума, на ответственных действиях наших дипломатов, нашего посла в стране, который остается там, несмотря на давление и на все заявления незаконных властей, благодаря обязательствам наших сил безопасности и наших военных", - заявил Макрон.

Ранее мы писали о том, что Макрон не отозвал посла из Нигера, несмотря на требование мятежников.