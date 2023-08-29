Слияние UBS и Credit Suisse проверяют на соответствие законодательству

Комиссия по конкуренции Швейцарии (Weko) проверяет условия поглощения банка Credit Suisse другим швейцарским банком UBS, заявил директор органа Патрик Дюкре информационному газете Handelszeitung, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Мы представим нашу позицию службе по надзору за финансовыми рынками в конце сентября", - сказал Дюкре.

Он не пояснил, какие именно условия, требуемые антимонопольным законодательством, могли быть нарушены.

В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse за три миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). А правительство Швейцарии сообщило о решении выделить 114 миллиардов долларов центробанку страны для покрытия кредитов, предоставленных Credit Suisse. Еще десять миллиардов долларов планировали предоставить UBS на покрытие убытков, связанных с поглощением Credit Suisse. Финансовая группа UBS 12 июня официально объявила о завершении сделки по приобретению банка Credit Suisse.