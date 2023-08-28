Суд назначил разбирательство по делу Трампа

Судебное разбирательство по существу дела о якобы предпринятой в январе 2021 года Дональдом Трампом попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах, начнется 4 марта 2024 года.

Как сообщает АПА, об этом заявила председательствующая на процессе судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэн на очередных процедурных прениях сторон.

"Дата судебного процесса по данному делу назначена на 4 марта 2024 года", - отметила она.