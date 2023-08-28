В Саудовской Аравии разбился истребитель

Истребитель "Торнадо" ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в провинции Аш-Шаркия на востоке страны. 2 члена экипажа катапультировались.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны Королевства.

"Сегодня в 15:44 истребитель разбился во время запланированного учебного полета", - сказал официальный представитель Министерства обороны бригадный генерал Турки аль-Малики, говорится на странице министерства в X (бывший Twitter).

По словам аль-Малики, экипаж выжил, катапультировавшись в последний момент. В результате аварии никто не погиб и не пострадал.