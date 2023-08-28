Пентагон работает над новой программой беспилотных средств

Пентагон объявил о новой программе Replicator.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. По словам Хикс, программа была запущена из-за конкуренции с Китаем. В рамках программы в течение следующих двух лет будут разработаны тысячи недорогих автономных систем в различных областях.

Под названием автономные системы подразумеваются беспилотные транспортные средства, которые можно использовать на воде, на суше и в воздухе. Программное обеспечение Replicator поможет военным инновациям США перейти на небольшие, умные, недорогие и очень медленные платформы.