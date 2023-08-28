https://news.day.az/world/1593193.html Байден совершит визит во Вьетнам
Байден совершит визит во Вьетнам
Президент США Джо Байден в конце следующей недели посетит Вьетнам.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент Джо Байден отправится 10 сентября в Ханой, Вьетнам. В Ханое президент Байден встретится с генеральным секретарем Нгуеном Фу Чонгом и другими важными представителями руководства, чтобы обсудить пути углубления сотрудничества между США и Вьетнамом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры обсудят, в частности, "мир, процветание и стабильность в регионе".
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