Байден совершит визит во Вьетнам

Президент США Джо Байден в конце следующей недели посетит Вьетнам.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Джо Байден отправится 10 сентября в Ханой, Вьетнам. В Ханое президент Байден встретится с генеральным секретарем Нгуеном Фу Чонгом и другими важными представителями руководства, чтобы обсудить пути углубления сотрудничества между США и Вьетнамом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры обсудят, в частности, "мир, процветание и стабильность в регионе".