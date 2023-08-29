https://news.day.az/world/1593198.html У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
В Балийском море, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр подземных толчком располагался в 203 километрах к северу от города Матарам. Очаг залегал на глубине 516 километров.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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