У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

В Балийском море, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчком располагался в 203 километрах к северу от города Матарам. Очаг залегал на глубине 516 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.