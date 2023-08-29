США готовы смягчить санкции против Венесуэлы

США готовы ослабить санкции против Венесуэлы при определенных условиях.

Как передает Day.Az, об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.

"Если Венесуэла предпримет конкретные действия по восстановлению демократии, ведущие к проведению свободных и честных выборов, мы готовы также предоставить соответствующее смягчение санкций. В настоящее время Венесуэла не сделала необходимых шагов, и наши санкции остаются в силе", - сказала она.