https://news.day.az/world/1593201.html Британский круизный лайнер врезался в нефтяной танкер
Британский круизный лайнер врезался в нефтяной танкер
Британский круизный лайнер врезался в нефтяной танкер у побережья Пальма-де-Майорки (город на острове Майорка) в Испании.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал Sky News.
По данным журналистов, инцидент произошел в воскресенье, 27 августа. Лайнер Britannia британской транспортной компании P&O с тысячами пассажиров на борту врезался в грузовое судно. Согласно сайту компании, Britannia имеет 13 гостевых палуб, он рассчитан на 3647 гостей и 1350 членов экипажа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре