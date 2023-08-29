Британский круизный лайнер врезался в нефтяной танкер у побережья Пальма-де-Майорки (город на острове Майорка) в Испании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным журналистов, инцидент произошел в воскресенье, 27 августа. Лайнер Britannia британской транспортной компании P&O с тысячами пассажиров на борту врезался в грузовое судно. Согласно сайту компании, Britannia имеет 13 гостевых палуб, он рассчитан на 3647 гостей и 1350 членов экипажа.