Более 80 человек задержали полицейские во время карнавала в Лондоне

Во время карнавала в Ноттинг-Хилле полиция Лондона арестовала более 80 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, британские правоохранители провели масштабную операцию по охране правопорядка.

Большинство людей арестовали за незаконное хранение оружия и нападение на полицейских.