https://news.day.az/world/1593225.html Более 80 человек задержали полицейские во время карнавала в Лондоне - ВИДЕО
Более 80 человек задержали полицейские во время карнавала в Лондоне - ВИДЕО
Во время карнавала в Ноттинг-Хилле полиция Лондона арестовала более 80 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, британские правоохранители провели масштабную операцию по охране правопорядка.
Большинство людей арестовали за незаконное хранение оружия и нападение на полицейских.
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