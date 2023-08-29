Переговоры по гарантиям безопасности Украине растянутся до следующего года

Заключение соглашений о двусторонних гарантиях стран G7 Украине завершится не ранее следующего года, переговоры начали только США и Великобритания.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Париж планирует провести первый раунд переговоров с Киевом по тематике двусторонних гарантий в ближайшие несколько недель, указывает газета со ссылкой на неназванного представителя французских властей. Берлин пока прорабатывает вопрос о том, какую помощь он может оказать Киеву. Информацию о планах по переговорам по двусторонним гарантиям других стран G7 газета не приводит.

Как указывает издание, проблемой также может стать отсутствие согласованности двусторонних соглашений между союзниками, что может иметь влияние на эффективность предоставляемой военной помощи. Франция, например, предлагает запланировать поставки вооружений на следующие четыре года. The Wall Street Journal не сообщает, поддержали ли эту идею другие западные страны.

Ранее мы писали о том, что в Брюсселе анонсировали дату обсуждения вступления Украины в ЕС.