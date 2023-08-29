Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен занимается разграблением французской армии и способствует затягиванию украинского конфликта, снабжая Киев боеприпасами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Урсула [фон дер Ляйен] решает отправить снаряды на [сумму] €1,1 млрд на Украину, [которая находится под властью Владимира] Зеленского, - написал Филиппо в соцсетях.

Кто дал на это согласие? Нет [попыткам] разграбить нашу армию и продлить войну", - добавил французский политик.