https://news.day.az/world/1593246.html Во Франции обвинили председателя Еврокомисии в разграблении армии
Во Франции обвинили председателя Еврокомисии в разграблении армии
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен занимается разграблением французской армии и способствует затягиванию украинского конфликта, снабжая Киев боеприпасами.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
"Урсула [фон дер Ляйен] решает отправить снаряды на [сумму] €1,1 млрд на Украину, [которая находится под властью Владимира] Зеленского, - написал Филиппо в соцсетях.
Кто дал на это согласие? Нет [попыткам] разграбить нашу армию и продлить войну", - добавил французский политик.
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