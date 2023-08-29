Ким Чен Ын заявил об опасности ядерной войны

Конфронтационные действия США, Японии и Южной Кореи дестабилизируют регион вокруг Корейского полуострова и повышают уровень опасности возникновения ядерной войны, в том числе на море.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения командования ВМС Корейской народной армии.

"Некоторое время назад лидеры банд из США, Японии и Южной Кореи собрались вместе и объявили, что будут проводить различные совместные военные учения и приступили к их реализации. Из-за безрассудных конфронтационных маневров враждебных сил, в том числе США, воды вокруг Корейского полуострова сегодня превратились в крупнейший в мире район концентрации военной техники и самую нестабильную акваторию с риском ядерной войны", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Сложившаяся ситуация требует от наших ВМС приложить все усилия для поддержания постоянной боевой готовности, готовности сломить волю противника к войне в случае непредвиденных обстоятельств", - добавил лидер КНДР.

Ким Чен Ын посетил морское командование по случаю отмечаемого в стране Дня ВМС.