Переговоры глав минкоммерции КНР и минторговли США не прошли гладко

В ходе переговоров с находящейся в Пекине с визитом министром торговли США Джиной Раймондо глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао изложил озабоченности китайской стороны по ряду вопросов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Ван Вэньтао сосредоточился на выражении серьезной озабоченности по поводу тарифов США в отношении Китая, политики в области полупроводников, двусторонних инвестиционных ограничений, дискриминационных субсидий и санкций в отношении китайских компаний", - говорится в сообщении китайского министерства.

Ван Вэньтао заявил, что чрезмерный требования США по вопросам национальной безопасности "не способствуют нормальному экономическому и торговому обмену".

По его словам, также не соответствуют рыночным правилам и принципу честной конкуренции использование США односторонних протекционистских мер. Они "наносят ущерб безопасности и стабильности глобальной производственной цепочки поставок".

В сообщении ведомства говорится, что Ван Вэньтао и Раймондо объявили о создании нового канала связи между министерствами коммерции Китая и Соединенных Штатов, для чего была создана рабочая группа, которая будет проводить встречи на уроне заместителей министров два раза в год. Оба министра договорились встречаться не реже одного раза в год.

Кроме того, обе стороны также запустили механизм обмена информацией об экспортном контроле в качестве механизма для разъяснения своих соответствующих систем экспортного контроля и улучшения коммуникации, отметило Минкоммерции КНР.

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