https://news.day.az/world/1593280.html США назначили нового ответственного по политике в отношении Китая
США назначили нового ответственного по политике в отношении Китая
Госдепартамент США назначил опытного дипломата Марка Ламберта ответственным по политике в отношении Китая, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По их словам, Ламберт, скорее всего, будет назначен заместителем помощника госсекретаря по Китаю и Тайваню, заменив на посту Рика Уотерса, который также возглавлял "Китайский дом" - подразделение, объединяющее всю политику Вашингтона в отношении Пекина.
Пока неясно, когда Государственный департамент официально объявит о назначении, отмечает агентство.
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