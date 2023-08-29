США назначили нового ответственного по политике в отношении Китая

Госдепартамент США назначил опытного дипломата Марка Ламберта ответственным по политике в отношении Китая, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их словам, Ламберт, скорее всего, будет назначен заместителем помощника госсекретаря по Китаю и Тайваню, заменив на посту Рика Уотерса, который также возглавлял "Китайский дом" - подразделение, объединяющее всю политику Вашингтона в отношении Пекина.

Пока неясно, когда Государственный департамент официально объявит о назначении, отмечает агентство.