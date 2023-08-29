Трамп стремительно теряет поддержку среди избирателей

Только половина американских избирателей - сторонников Республиканской партии готовы отдать свой голос за Дональда Трампа на предстоящих праймериз, что отражает рекордное снижение уровня поддержки бывшего президента с лета 2022 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитической службой университета Emerson College 25-26 августа среди 1 тыс. человек. Погрешность составила примерно 3 п. п.

По данным исследования, рейтинг Трампа упал на шесть процентных пунктов по сравнению с показателями опроса, проведенного на прошлой неделе до трансляции дебатов претендентов на пост президента США от Республиканской партии, в которых экс-президент не участвовал. "50% избирателей-республиканцев планируют проголосовать за Дональда Трампа на праймериз", - говорится в сообщении службы. Отмечается, что это самый низкий показатель за всю историю проведения опросов Emerson College. Уровень поддержки Трампа не опускался ниже 55% с июля 2022 года, а в апреле текущего года за него готово было проголосовать рекордное число опрошенных республиканцев - 62%.

Согласно результатам опроса, за губернатора штата Флорида Рона Десантиса готовы проголосовать 12% респондентов, что на два процентных пункта больше, чем на прошлой неделе до его участия в дебатах. Бизнесмен Вивек Рамасвами заручился поддержкой 9% избирателей-республиканцев, а за бывшего вице-президента Майка Пенса готовы отдать голос только 7% опрошенных.

Ранее мы писали о том, что адвокат Трампа не беспокоится из-за выдвинутых против экс-президента обвинений.