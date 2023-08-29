Суд приостановил приговор Имран Хану

Высокий суд Исламабада приостановил трехлетний приговор бывшему премьер-министру Пакистана, лидеру оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрану Хану по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственного хранилища "Тошахан", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Копия решения будет доступна в ближайшее время. Сейчас мы можем сказать только то, что запрос [Имрана Хана] был удовлетворен", - приводит газета Dawn слова судьи Аамера Фарука.

5 августа суд приговорил Хана к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве в связи с продажей ценностей из госхранилища "Тошахан". Приговор также предусматривает лишение Хана возможности заниматься политической деятельностью в течение пяти лет.