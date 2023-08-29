Франция позитивно рассматривает будущее отношений с Африкой

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что уверена в позитивной динамике отношений между Парижем и странами Африки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я уверена, что отношения между Францией и африканскими странами имеют хорошее будущее", - отметила Колонна в ходе ежегодного совещания в Париже с главами диппредставительств страны.

По ее словам, использование "антифранцузской риторики не должно затмевать качество отношений с африканскими странами в большинстве случаев".