https://news.day.az/world/1593337.html Франция позитивно рассматривает будущее отношений с Африкой
Франция позитивно рассматривает будущее отношений с Африкой
Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что уверена в позитивной динамике отношений между Парижем и странами Африки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я уверена, что отношения между Францией и африканскими странами имеют хорошее будущее", - отметила Колонна в ходе ежегодного совещания в Париже с главами диппредставительств страны.
По ее словам, использование "антифранцузской риторики не должно затмевать качество отношений с африканскими странами в большинстве случаев".
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