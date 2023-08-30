Аналитики прогнозируют снижение ВВП Германии

Экономика Германии сократится в этом году примерно на 0,5% на фоне слабого внутреннего потребления, вызванного все еще высокими темпами инфляции, говорится в опубликованном во вторник исследовании институтом IW, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Общая экономическая слабость и рост процентных ставок продолжают удерживать инвестиции ниже докризисного уровня. В связи с тем, что инфляция практически не ослабла, частное потребление выступает в качестве тормоза для экономики. В 2023 году реальный ВВП будет на до 0,5% ниже, чем в прошлом году. Уровень безработицы вырастет до 5,5%", - говорится в пресс-релизе института.

Согласно исследованию, немецкая экономика продолжает испытывать на себе воздействие внешних шоков, прежде всего связанных с продолжающимся вооруженным конфликтом на территории Украины. В качестве дополнительных факторов риска названы напряженность в отношениях с Китаем и непрозрачная геополитическая ситуация в ряде развивающихся стран, что создает неопределенность в плане доступа к сырью и энергоресурсам.

Кроме того, на немецкую экономику оказывает воздействие и слабый мировой спрос: рост мировой экономики в этом году ожидается на уровне 2,5%.

Институт также прогнозирует повышение госдолга Германии до 65% от ВВП в этом году, но предполагает, что со временем он снизится до нормального уровня в 60%. В целом, ситуацию с госдолгом институт считает управляемой.