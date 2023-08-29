Глава французской дипломатии испугалась распространения правых настроений в Европе

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о росте правых настроений в Старом Свете, которому надо противопоставить "позитивный проект развития Европы", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В то время как крайне правые плетут свои сети по всему континенту, мы должны вместе создать позитивный и амбициозный проект европейского развития", - сказала Колонна, выступая в Париже на совещании с главами французских дипломатических миссий по всему миру.

По ее словам, будущее Европы связано с демократией, мирным развитием и свободой. "Наш проект европейского будущего должен быть максимально конкретным, - отметила Колонна. - Мы должны продемонстрировать, что замкнутость на своих национальных проблемах противоречит общим интересам".

В связи с этим она подчеркнула необходимость укрепления европейской солидарности.

Ранее мы писали о том, что Франция позитивно рассматривает будущее отношений с Африкой.