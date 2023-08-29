США призывают Пекин к объедининею для решения глобальных вызовов

Министр торговли США Джина Раймондо ожидает, что Вашингтон и Пекин активизируют совместные усилия по поиску решений глобальных проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение она выразила на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Я думаю, что мир ожидает, что мы совместными усилиями будем делать больше для решения этих проблем", - приводит слова Раймондо AFP. Уточняется, что под "глобальными проблемами" министр имела в виду, в частности, изменение климата, технологии искусственного интеллекта и фентаниловый кризис.

Раймондо находится с визитом в Пекине, где проводит консультации с официальными лицами и представителями бизнеса КНР. Они коснутся вопросов коммерческих отношений США и Китая, проблем, с которыми сталкивается американский бизнес, и областей потенциального сотрудничества.

Ранее мы писали о том, что переговоры глав минкоммерции КНР и минторговли США не прошли гладко.