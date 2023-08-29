Группа мигрантов атаковала польских пограничников

Группа из 60 нелегальных мигрантов забросала камнями польских пограничников. Об этом Погранстража Польши сообщила в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации ведомства, группа агрессивно настроенных нелегалов пыталась пересечь польско-белорусскую границу.

"Двадцать восьмого августа в Польшу пытались нелегально проникнуть 60 человек. На территории отделения пограничной стражи в Дубиче-Церкевне группа агрессивно настроенных иностранцев форсировала границу и забросала камнями службы Польши", - говорится в сообщении.

В польской Погранстраже уточнили, что попытка пересечения границы была предотвращена. На место инцидента выезжала машина Tajfun с водометами. Водометы по мигрантам не применялись.