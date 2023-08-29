Кисида провел переговоры с Зеленским

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявил МИД Японии.

Отмечается, что глава японского правительства поздравил Зеленского с отмечавшимся 24 августа Днем независимости Украины, подчеркнув, что позиция Японии о готовности продолжать поддерживать украинскую сторону "остается непоколебимой". Кисида и Зеленский также условились и в будущем продолжить тесное сотрудничество.

Ранее мы писали о том, что Япония выразила недовольство действиями Москвы.