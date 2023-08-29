https://news.day.az/world/1593401.html Кисида провел переговоры с Зеленским
Кисида провел переговоры с Зеленским
Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявил МИД Японии.
Отмечается, что глава японского правительства поздравил Зеленского с отмечавшимся 24 августа Днем независимости Украины, подчеркнув, что позиция Японии о готовности продолжать поддерживать украинскую сторону "остается непоколебимой". Кисида и Зеленский также условились и в будущем продолжить тесное сотрудничество.
Ранее мы писали о том, что Япония выразила недовольство действиями Москвы.
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