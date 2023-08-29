Военнослужащие Грузии и стран НАТО проводят совместные учения

Военнослужащие Грузии и стран НАТО выполнили мероприятия командно-штабной фазы учения Agile Spirit, которые проходят в республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Грузии.

"В совместном центре тренировок и оценок Грузия - НАТО состоялся командно-штабной компонент многонациональных военных учений Agile Spirit - 2023. Штабная часть учений охватывала проведение операций на уровне многонациональной бригады", - говорится в сообщении.