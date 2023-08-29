https://news.day.az/world/1593447.html Военнослужащие Грузии и стран НАТО проводят совместные учения
Военнослужащие Грузии и стран НАТО проводят совместные учения
Военнослужащие Грузии и стран НАТО выполнили мероприятия командно-штабной фазы учения Agile Spirit, которые проходят в республике.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Грузии.
"В совместном центре тренировок и оценок Грузия - НАТО состоялся командно-штабной компонент многонациональных военных учений Agile Spirit - 2023. Штабная часть учений охватывала проведение операций на уровне многонациональной бригады", - говорится в сообщении.
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