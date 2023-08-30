Экономическая модель Германии теряет привлекательность

Экономическая модель Германии, успешно работавшая долгие годы, теряет свою привлекательность, при этом разрозненность местных политиков мешает им найти решения назревших проблем,

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет The Wall Street Journal.

По прогнозу Международного валютного фонда, Германия станет единственной крупной экономикой, которая зафиксирует спад в 2023 году.

Зависимость экономики ФРГ от производства и мировой торговли сделала ее особенно уязвимой к недавним глобальным потрясениям, включая проблемы в цепочках поставок в период пандемии COVID-19, рост цен на энергоносители из-за ситуации на Украине, а также замедление глобального экономического роста в условиях высокой инфляции и повышения процентных ставок мировыми центробанками.

Руководители Volkswagen AG (VW), крупнейшего германского автопроизводителя, поделились своей мрачной оценкой перспектив экономики в ходе внутреннего мероприятия в июле, сообщили источники WSJ. Рост расходов, падение спроса и появление новых конкурентов в лице Tesla Inc. и китайских производителей электромобилей создают условия для "идеального шторма", сказал руководитель одного из подразделений VW.

Стагнация в промышленном секторе Германии и в целом в экономике отмечаются с 2018 года, отмечает газета.

Долгие годы спрос со стороны КНР был ключевым двигателем экспортного бума в ФРГ. Китай, где быстро развивался производственный сектор, активно скупал выпускавшееся в Германии промышленное оборудование, однако в последние годы этот спрос снизился. Более того, китайские компании, которые еще недавно были лучшими клиентами немецких производителей, стали превращаться в их конкурентов.

Тем временем, условия в мировой торговле стали менее благоприятными для крупных экспортеров за последние годы.

Правительство Германии лучше справляется с поддержкой устоявшихся отраслей, включая производство автомобилей, оборудования и химической продукции, чем с развитием новых, таких как цифровые технологии, пишет WSJ. Единственный крупный производитель программного обеспечения в Германии - SAP - был создан в 1975 году.

Годы экономии на государственных расходах в ФРГ привели к ухудшению состояния инфраструктуры и более слабому качеству мобильной связи и интернета по сравнению с другими развитыми экономиками.

Несмотря на все это, экономика Германии по-прежнему имеет много сильных сторон. Технические и инженерные наработки, а также специализация на выпуске средств производства, позволят экономике страны извлекать прибыль из будущего роста во многих возникающих рынках. Реформы рынка труда позволили ФРГ существенно увеличить долю населения, имеющего работу. Госдолг страны ниже, чем у многих сопоставимых государств, и финансовые рынки считают германские бумаги одним из самых надежных в мире активов.

"Я думаю, будет важным напомнить, что Германия по-прежнему является глобальным лидером, - заявил WSJ министр финансов страны Кристиан Линднер. - Мы четвертые по объему ВВП в мире. У нас есть экономические ноу-хау, и я горжусь нашими квалифицированными рабочими. Однако в данный момент Германия не так конкурентоспособна, как могла бы быть".

Фрагментированный политический ландшафт в ФРГ затрудняет проведение масштабных изменений, отмечает WSJ.

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