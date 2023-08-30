Еврокомиссия назвала главный критерий для присоединения к ЕС

Еврокомиссия помогает государствам-кандидатам готовиться к вступлению в Евросоюз, но этот вопрос должен решаться исходя из их достижений на пути к ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила представитель ЕК Дана Спинант.

"Расширение является политическим приоритетом. Председатель Европейской комиссии (Урсула фон дер Ляйен) специально говорила об этом в Брюсселе. И во время своих визитов в страны-кандидаты она подтвердила наши обязательства успешно провести эти будущие вступления. Но расширение основывается на заслугах тех или иных кандидатов, которые могут вступить в ЕС только тогда, когда они к этому готовы, - сказала она на брифинге. - Этот важный элемент должен приниматься во внимание, если мы хотим правильно управлять подготовкой стран-кандидатов".

"И мы тесно работаем с этими странами-кандидатами, чтобы помочь им подготовиться, осуществить необходимые реформы с целью вступления в ЕС. Но, повторю, это процесс, который основывается на их достижениях", - подчеркнула Спинант.