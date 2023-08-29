Турецкие спецслужбы ликвидировали еще двух террористов РПК
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Турецкие спецслужбы ликвидировали на севере Ирака 2 террористов РПК, сообщает Министерство национальной обороны страны, передает Day.Az.

В ведомстве подчеркнули, что турецкие военные продолжают решительную борьбу с террористами до полного искоренения террористической угрозы.