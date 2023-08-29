https://news.day.az/world/1593510.html Турецкие спецслужбы ликвидировали еще двух террористов РПК
Турецкие спецслужбы ликвидировали еще двух террористов РПК
Турецкие спецслужбы ликвидировали на севере Ирака 2 террористов РПК, сообщает Министерство национальной обороны страны, передает Day.Az.
В ведомстве подчеркнули, что турецкие военные продолжают решительную борьбу с террористами до полного искоренения террористической угрозы.
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