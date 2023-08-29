https://news.day.az/world/1593515.html Главный советник Эрдогана провел встречу с делегацией США
Главный советник Эрдогана провел встречу с делегацией США
Главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч встретился со специальным координатором президента США по вопросам глобальной инфраструктуры и энергетической безопасности Амосом Дж. Хохштейном, послом США в Анкаре Джеффом Флейком и сопровождающей их делегацией, передает Day.Az.
Встреча с американской делегацией состоялась в президентском комплексе.
По словам Кылыча, они обсудили отношения между двумя странами, региональные проблемы, а также вопросы энергетики и инфраструктуры.
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