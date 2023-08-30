Чистая прибыль «Газпрома» рухнула

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, упала в первом полугодии 2023 года до 296,2 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составил 2,5 триллиона рублей, прибыль рухнула в 8,5 раза. Ее снижение объясняется прежде всего влиянием курсовых разниц на фоне ослабления курса рубля в отчетном периоде - на 24 процента к доллару и на 26 процентов к евро, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

Выручка холдинга за шесть месяцев составила 4,11 триллиона рублей. При этом прибыль от продаж за период сократилась в 3,5 раза (до 744,78 миллиарда рублей), а прибыль до уплаты налогов упала с 3,24 триллиона рублей годом ранее до 360,6 миллиарда рублей.

Ранее одна из крупнейших российских нефтяных компаний, "Газпром нефть", сообщила о падении прибыли в первом полугодии 2023 года на 40,1 процента, до 304,413 миллиарда рублей. Выручка сократилась на 14,6 процента, до 1,55 триллиона рублей, причем во втором квартале она была ниже, чем в первом - 821,6 миллиарда против 835,8 миллиарда рублей.