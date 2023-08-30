В Тбилиси ливень подтопил улицы

Проливной дождь, который прошел в Тбилиси, подтопил улицы, подземные переходы, а также повалил деревья, передает Day.Az.

Все соответствующие ведомства Тбилисского муниципалитета вместе со Службой по управлению чрезвычайными ситуациями МВД полностью мобилизованы, и ведется работа по устранению последствий.

Мэрия Тбилиси призывает жителей и гостей столицы без особой необходимости не покидать дома.