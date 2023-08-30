https://news.day.az/world/1593518.html В Тбилиси ливень подтопил улицы
В Тбилиси ливень подтопил улицы
Проливной дождь, который прошел в Тбилиси, подтопил улицы, подземные переходы, а также повалил деревья, передает Day.Az.
Все соответствующие ведомства Тбилисского муниципалитета вместе со Службой по управлению чрезвычайными ситуациями МВД полностью мобилизованы, и ведется работа по устранению последствий.
Мэрия Тбилиси призывает жителей и гостей столицы без особой необходимости не покидать дома.
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