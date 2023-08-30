Трамп высказался о возможном тюремном заключении

Бывший американский президент Дональд Трамп усомнился в том, что его посадят в тюрьму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, вероятность такого исхода он оценил в передаче радиоведущего Гленна Бека.

"Я не думаю, что это случится", - заявил политик, подчеркнув, что все уголовные дела против него являются мошенническими. Он также назвал себя жертвой преследования "плохих людей". Однако, по словам Трампа, сейчас количество его сторонников "больше, чем когда-либо".

25 августа экс-главу США арестовали в тюрьме округа Фултон в Атланте, куда он прилетел, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Сам Трамп назвал произошедшее "пародией на правосудие".