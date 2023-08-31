Мощный лесной пожар в России

Площадь пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, согласно сообщению ведомства, в ликвидации пожара задействованы более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета с водосливными устройствами.

В МЧС отметили, что тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности.

"Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

До этого в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края сообщали, что площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров. По данным краевого ГУ МЧС, огонь распространился к вершине горы. Для борьбы с пожаром была отправлена аэромобильная группировка.