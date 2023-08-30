Алжир предложил политическое решение по перевороту в Нигере

Власти Алжира выступают против военного вмешательства в ситуацию в Нигере и предлагают политическое решение, заявил глава алжирского МИД Ахмед Аттаф, как передает Day.Az, об этом сообщает Al Mayadeen.

По его словам, речь идет о введении переходного периода на шесть месяцев, в ходе которого страной будет руководить согласованный кандидат под контролем гражданской власти.

"Мы формулируем политические договоренности в течение шести месяцев с участием всех сторон в Нигере, не исключая ни одну из сторон", - отметил Аттаф.

Он добавил, что Алжир не поддерживает сам факт госпереворота и считает легитимным президента Мохамеда Базума, свергнутого путчистами. Аттаф подчеркнул, что алжирская сторона выступает за восстановление конституционного порядка в государстве.

"Любое военное вмешательство в Нигере будет иметь тяжелые последствия и для Нигера, и для региона", - заключил глава МИД Алжира.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Абдурахмана Тчиани.