Сотни человек вышли на улицы Лондона

Противники обвиняют мэрию в неудачной попытке заткнуть дыры в бюджете, сторонники обвиняют оппозицию в попытке набрать очки перед выборами

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, сотни лондонцев вышли на акцию протеста против расширения так называемой "Зоны с низким уровнем выбросов". Раньше в неё входили только центральные районы британской столицы, теперь - практически весь мегаполис.

Внутри этой зоны владельуам машин, не соотвествубщих самым современным нормам выбросов, придётся платить ежедневный налог.

Манифестанты считают, что это в первую очередь ударит по небогатым горожанам, которые зарабатывают за рулём и которые не могут себе позаволить сменить автомобиль на новый:

"Здесь люди, которым нужно ухаживать за пожилыми родителями, за детьми. Им нужно возить детей в школу. Им нужно добираться до работы. И этот налог ударит именно по ним. Это несправедливо".

"В Большом Лондоне и дак достаточно чистый воздух, здесь вполне чисто. Нет никаких оснований для расширения зоны за пределы центра".

Теперь Лондон станет крупнейшей в мире зоной, где будут взимать плату за загрязнение воздуха. Мэр Садик Хан уверен, что лондонцы почувствуют преимущества системы:

"Посмотрим на тех лондонцев, кто болеет из-за загрязнения воздуха. Более двух третей живут - угадайте где? - за пределами центра. Они не получили никаких преимуществ от зоны, но теперь получат".

Противники обвиняют мэра в неудачной попытке заткнуть дыру в бюджете: сборы от налога, по их словам, меньше, чем потери для бизнеса.

Сторонники градоначальника обвиняют оппозицию в раздувании происходящего ради очков на выборах, назначенных на следующий год.