ВВС Южной Кореи и США провели совместные учения

ВВС Республики Корея и США провели совместные учения с привлечением по крайней мере одного американского стратегического бомбардировщика B-1B в небе над Корейским полуостровом в ответ на неудачную попытку запуска разведывательного спутника КНДР 24 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство национальной обороны Республики Корея.

"ВВС Республики Корея и США 30 августа провели совместные учения после развертывания американского стратегического бомбардировщика B-1B [в небе] над Корейским полуостровом в качестве части полевых маневров Warrior Shield в рамках учений Ulchi Freedom Shield, которые начались 21 августа", - информировали в оборонном ведомстве.

В Сеуле отметили, что бомбардировщик в воздушном пространстве Желтого моря сопровождали южнокорейские истребители FA-50 и американские F-16. Военные Республики Корея добавили, что нынешние учения продемонстрировали потенциал расширенного сдерживания посредством своевременного развертывания стратегических средств США в ответ на "запуск, как утверждает Север, ракеты-носителя" 24 августа.

Ранее мы писали о том, что в КНДР обвинили США в провоцировании ядерной катастрофы.