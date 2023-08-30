Испания направила протест Великобритании

Министерство иностранных дел Испании направило дипломатический протест в посольство Великобритании в Мадриде в связи с тремя инцидентами в августе в водах около Гибралтарской скалы, на суверенитет которой претендует Мадрид.

Как передает Day.Az, сообщает газета Pais.

"Министерство иностранных дел направило дипломатический протест в посольство Великобритании в Мадриде в связи с тремя серьезными инцидентами, произошедшими в августе в водах вблизи Гибралтарской скалы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД Испании выразил "самый решительный протест" в связи с действиями в водах, "находящихся под испанской юрисдикцией".

По данным издания, первый инцидент произошел 1 августа, когда танкер под панамским флагом допустил разлив топлива в испанских водах. Разлив произошел во время заправки танкера в открытом море. В итоге пятна битума достигли побережья. МИД Испании в ноте напомнил, что испанское правительство заправку танкеров в водах запрещают, но при этом этом власти Гибралтара ее разрешают.

Второй инцидент произошел 14 августа. В этот день судну службы таможенного надзора "помешали работать" три государственных судна Великобритании.

Согласно данным газеты, третий инцидент произошел 21 августа, когда рыболовное судно и шкипер "подверглись преследованию со стороны британских государственных судов в испанских водах вблизи скалы, нарушая испанский суверенитет".

Гибралтар на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией.

Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться под контролем Великобритании. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит британскому монарху и парламенту Гибралтара.